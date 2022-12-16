Akdenizli ihracatçılar 11 ayda 17,8 milyar dolarlık dış satım yaptı

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MERSİN (AA) - Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Fuat Tosyalı, birliklerinin ocak-kasım ayında 17,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tosyalı yazılı açıklamasında, kasımda 1,47 milyar dolarlık dış satıma imza attıklarını belirtti.

Geleneksel pazarlardaki ekonomik durgunluk ve talep daralmalarına karşı pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaların kritik önem taşıdığını aktaran Tosyalı, Türk ihracatçıların küresel kriz ortamında Asya, Latin Amerika ve Afrika'nın gelişmekte olan pazarlarına yöneldiğini ifade etti.

Tosyalı, Türkiye'nin kasımdaki 21,9 dolarlık ihracatına yüzde 7,6 oranında destek verdikleri bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"AKİB, en yüksek ihracat değerlerine Rusya, Irak ve Hollanda pazarlarında ulaştı. Birlik, söz konusu dönemde Rusya ve Hollanda'nın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fas, Suriye ve Birleşik Krallık pazarlarında ihracat hacmini artırmayı başardı. Ocak-kasım ayları arasında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 17,8 milyar dolar ihracat değerine erişen AKİB'in son 12 aylık dış satım performansı yüzde 24 artışla 19,58 milyar dolar seviyesine ulaştı."

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