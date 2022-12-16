Mersin'de Ulu Çarşı Meydanı'na "Güvercin Evi" yerleştirildi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince, Akdeniz ilçesindeki tarihi Ulu Çarşı Meydanı'na "Güvercin Evi" kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meydanda 20 yıldır kuş yemi satan Ayhan Ekici'ye ait kulübenin eskimesi üzerine çalışma başlatıldı.

Etüt ve Projeler Dairesince tasarlanan "Güvercin Evi"nin imalatı, Fen İşleri Dairesi'nin atölyesinde yapıldı.

Tamamlanan ev, meydan yerleştirilerek Ekici'ye teslim edildi.



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