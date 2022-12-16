Mersin'de "Kitap Günleri Fuarı" açıldı

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MERSİN (AA) - Erdemli Belediyesince ilk kez düzenlenen "Kitap Günleri Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki açılış programında, belediyenin kadın mehteran takımı gösteri yaptı.

Katılımcılar, açılışın ardından fuarı gezerek yazarlarla sohbet etti.

Programa, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Veli Gündüz, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan ve İlçe Emniyet Müdürü Ali Kemal Arda da katıldı.

Okuyucular, 25 Aralık'a kadar fuarı ziyaret edebilecek.



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