Mersin'de hayvanseverler, barınaktaki "can dost"larını besledi

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MERSİN (AA) - Mersin'de hayvanseverler, barınaktaki "can dost"larına mama desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir grup hayvansever, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Köpeklerin bakımı ve tedavileri hakkında bilgi alan vatandaşlar, "can dost"larını besledi.

Mama desteğinde de bulunan hayvanseverler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri ekiplere teslim etti.



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