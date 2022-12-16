AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz, kentteki yatırımları değerlendirdi

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MERSİN (AA) - AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, partilerinin hükümeti döneminde kente 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

Yılmaz, yazılı açıklamasından, Mersin'in doğal güzellikleri, tarihi, kültürü, tarımı, sanayisi ve ticaret hacmiyle eşsiz bir coğrafyada yer aldığını belirtti.

Kentin, Türkiye'nin en önemli büyükşehirleri arasında bulunduğunu aktaran Yılmaz, Mersin'in AK Parti hükümetleri tarafından Türkiye'ye kazandırılan eser ve hizmet siyasetinden payını en yüksek oranda aldığını ifade etti.

Yılmaz, kentte yapılan çalışmalara değinerek, şöyle devam etti:



"Hükümetlerimiz döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda ilimizde 50 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sağlıkta 15'i hastane toplam 47 sağlık tesisi yaptık. 4 bin 395 toplu konutu hemşerilerimizin kullanımına sunduk. 945 konutun yapımı devam ederken, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında 7 bin 100 konutun da yapımını planlama aşamasına getirdik. Ulaşımda, son 20 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yol, 18 çift tüp tünel kazandırdık. 28 tünel ve 16 viyadük bulunan Akdeniz Sahil Yolu'nun son etabının ihalesi tamamlanırken, yapımı tamamlanan viyadük ve tünelleri de en kısa sürede hizmete sunacağız."

Birçok alanda yatırımların sürdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:



"Enerjide yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saat elektrik üretimiyle ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak, Türkiye'nin ilk nükleer santrali olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı devam ediyor. Bölgemize yolcu ve yük taşımacılığında büyük bir değer kazandıracak olan Çukurova Havalimanı'nda da son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bugüne kadar yaptıklarımızın üzerine koyarak hedeflerimizi aşmaya, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizi her alanda kalkındırmaya devam edeceğiz."



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