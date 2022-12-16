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Mersin'de çarpışan iki otomobilden birinin ters dönmesi kameraya yansıdı

AA

Mersin'de çarpışan iki otomobilden birinin ters dönmesi kameraya yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kazaya karışan iki otomobilden birinin ters dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 33 U 7128 ile 01 RC 968 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, savrularak yön levhasına da çarpan araçlardan biri ters döndü.

Sürücülerin yara almadığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobil, polis ve vatandaşların yardımıyla çevrildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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