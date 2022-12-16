Mersin'de çarpışan iki otomobilden birinin ters dönmesi kameraya yansıdı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde kazaya karışan iki otomobilden birinin ters dönmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Akdeniz Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde, 33 U 7128 ile 01 RC 968 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazada, savrularak yön levhasına da çarpan araçlardan biri ters döndü.

Sürücülerin yara almadığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen otomobil, polis ve vatandaşların yardımıyla çevrildi.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.​​​​​​​

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