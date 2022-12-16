Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şen Dul" operetini sahneleyecek

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Macar besteci Franz Lehar'a ait "Şen Dul" operetini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, rejisörlüğünü Melih Öztürk'ün yapacağı operet, 17 Aralık saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Eserin orkestra şefliğini Rustam Rahmedov ve Aytuğ Ülgen, koreografsini Berna Turhan İleri, koro şefliğini de Anıl Aydın üstlenecek.
Ayşegül Devrim Dinçer ve Zafer Erdaş'ın sahne alacağı eserde, sanatçılara MDOB orkestrası ve korosu eşlik edecek.
Operetin dekor tasarımını Adnan Öngün, kostümü Osman Şengezer, ışık tasarımını da Tarı Deniz gerçekleştirecek.