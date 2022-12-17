Mersin'deki "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 97 şüpheli tutuklandı

Uzmanlar uyardı: Türkiye kışı daha çok hissedecek!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'de uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 131 şüpheliden 97'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 15 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda yakalanan 131 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 97'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Mersin'de, 15 Aralık'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ay süren çalışmalar sonucu düzenlenen operasyona, özel harekat polislerinin de olduğu 1960 personel, helikopter, 2 insansız hava aracı ve 18 narkotik dedektör köpeği katılmış, 104 kilo 243 gram eroin, 49 kilo 123 gram kokain, 170 kilo 162 gram esrar, 61 bin 911 uyuşturucu hap, 29 bin 342 uyuşturucu etkili ecza hapı, 9 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 467 kök kenevir ve 86 ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Mersin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Komuta Kontrol Merkezi'nde, "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 131 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.