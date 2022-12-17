Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 14 Aralık'ta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.A, E.M, Y.I. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.A, S.M.A.A, M.M.A.A, G.E, M.A, ve M.A. adli kontrol şartıyla salıverildi, biri de serbest bırakıldı.

Mersin'de, 14 Aralık'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin örgütün lojistik ve mali yapılanması içerisinde sözde "sorumlu" düzeyinde faaliyet yürüttüğü ve çatışma bölgelerinde örgüt adına silahlı faaliyette bulundukları da tespit edilmişti.



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