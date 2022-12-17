Anamur'da patika yolda çalışma yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde belediye ekiplerince patika yolda çalışma başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngören Mahallesi'nde ikamet eden Arif Haber, evine giderken kullandığı patika yolda zorlandığını bildirdi.

Ekipler de Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'ın talimatıyla bölgede yol yapım çalışmasına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kılınç, vatandaşın mağduriyetinin kısa sürede giderileceğini belirtti.

Arif Haber de konuya duyarsız kalmayan Başkan Kılınç'a teşekkür etti.



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