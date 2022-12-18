MHP Genel Başkanı Bahçeli, Mersin mitinginde konuştu: (2)

MERSİN (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir." dedi.

Bahçeli, partisinin "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Millet Bahçesi yanında düzenlediği mitingde, "Lider ülke Türkiye hedefine destek olacak mısınız, Türk ve Türkiye Yüzyılına omuz ve olur verecek misiniz?" diye sordu.

Vatandaşların "Evet"lerinin güçlerini daha da kökleştirdiğini vurgulayan Bahçeli, birlikte atacakları her adımın daha mutlu, huzurlu, güvenli bir Türkiye'ye doğru yol alış olduğunu aktardı.

Bahçeli, vatandaşlara mücadelelerine dahil olma çağrısında bulunarak, "Gelin bu tarihi görevde sizin de payınız olsun. Hainlere, arsızlara, namussuzlara, tefecilere, tezgahçılara, sömürge teşrifatçılarına, yağmacılara, düzenbazlara, istismarcılara, inkarcılara, işbirlikçilere, soysuzlara, ruhunu satmış namertlere karşı bir olalım, diri olalım, el ele verip hep birlikte Türkiye gibi duralım. Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. 2023 bu söylediklerimin hepsi için bir kader ve karar yılıdır." diye konuştu.

Türkiye'de 2023'te tarihi bir seçim yapılacağına işaret eden Bahçeli, "Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Vakit anbean yaklaşmakta, çember günbegün daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibarıyla çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tezahür etmesidir. Samimi ve kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler"

Bahçeli, ayırmadan, ayrışmadan ve ayrı düşmeden hedeflere ulaşacaklarını belirterek, "Lider ülke Türkiye için her zorluğu aşmaya azimliyiz." dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un "Birlik Şiiri"ni okuyan Bahçeli, "Yüreklerimizin atışı topludur, yürüyüş istikametimiz dosdoğrudur. İman dolu kalbimizle, sağlam karakterimizle, sağduyulu tavrımızla her biri rehin edilip zincirlenmiş siyasetçilere tahammülümüz hiç yoktur. Türkiye'yi yenemeyecekler, Türk milletini geçemeyecekler. Ne yaparlarsa yapsınlar zilletin fermanını kabul ettiremeyecekler." diye konuştu.

"Türkiye'de muhalefet kıtlığı ve kısırlığı maalesef ileri düzeydedir." diyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden Türk siyaseti yaprak dökmektedir. Bu sebeple Türk siyaseti kurumuş toprak gibidir. Demokrasi standartları bizzat muhalefet partileri eliyle düşürülmektedir. Demagoji, demokrasiyi örselemekte ve öğütmektedir. Çünkü muhalefet partileri ekseriyetle zillettedir, köksüz ve kimliksizdir. Siyasi ikballerini ülke çıkarlarının üzerinde gören bir siyasi zihniyetin inandırıcılığı, itibarı, ilkesi olamaz, ikna edici hiçbir yanı da olamayacaktır. İktidara muhalefet etmekle ülkeye muhalefet etmek başkadır. Türkiye'nin belki de en göze çarpan talihsizliği, siyaseti akıl ve ahlak çemberi dışına taşıran, milli ve manevi değerlerle zıtlaşan muhalefet partilerinin varlığıdır."

- "CHP ve altılı masa yabancıların güdümündedir"

Muhalefete eleştirisini sürdüren Bahçeli, "Zillet ittifakı siyasi canlılığını kural ihlalleriyle, kumandalı iradesiyle, kutuplaşma taktikleriyle sürdürmektedir. Yalan derseniz bunların dilindedir. Yozlaşma derseniz bunların dimağındadır. İftira ve asılsız itham derseniz bunların alametifarikasıdır. Nerede bir yara varsa, zillet ittifakı orayı daha da deşmek ve derinleştirmek için faaliyete geçmektedir. Nerede bir husumet ve huşunet sıkıntısı görülüyorsa, zillet ittifakı orada rol kapmak için devreye girmektedir. Zillet ittifakı oyun içinde oyundur. Zillet ittifakı yalan rüzgarı, dedikodu yatağıdır. Bu ittifakı oluşturan proje partilerinin tek gayesi Türkiye'nin ilerleyişini durdurmak, önünü kesmek, yükseliş seferberliğini tartışmaya açmaktır. CHP ve altılı masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Özellikle müstevlilerin eline avucuna düşen bir CHP gerçeği ibret levhası halinde karşımızdadır. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "pusulayı kaybetmiş, istikameti şaşmış, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değişmiştir" şeklinde eleştirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye ABD'den ve İngiltere'den bakan, milletimizin hassasiyetleriyle bütünüyle ters düşen Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Bu nahoş manzara kokuşmuş bir siyasetin özetidir. Bu çirkin manzara sömürgeleşmiş bir partinin içler acısı öyküsüdür. Parayla danışmanlık alanlar, yarın parayla da her değerini satacaktır. Bu haliyle CHP'nin 3 Aralık 2022 tarihindeki sözde vizyon toplantısı teslimiyetçiliğin vitrini, köhneliğin viranıdır. Vizyon diye açıklanan ne varsa milletimize uzak ve yabancı, milli hayatın gerçekleriyle de bağlantısız ve uyumsuzdur. CHP'nin ekonomi vizyonu diye bir şey yoktur. Zira bu partinin misyonu Türkiye'nin yıkımı ve dağılması, vizyonu da emperyalizmin siyasi devre mülkü olmaktır. Kılıçdaroğlu, vizyon diye isimlendirilen sahne gösterisinde küçülmeyi ve gülünç durumlara düşmeyi normal karşılayacak ölçüde denge ve öz denetim kaybına uğramıştır."

Bahçeli, CHP'nin ekonomide vizyonsuzluğunu belgelediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi aylar evvel 'Ekonomik Büyüme, Sosyal Gelişme ve Milli Bütünleşme' bağlamında 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu'nu saygın akademisyenlerimizin ve uzman isimlerin katkısıyla hazırlamıştır. Kılıçdaroğlu ve zillet paydasında buluşan ortakları bilsin ve duysun ki, vizyon öyle değil böyle olacaktır. Bizim binlerce kilometre mesafeden on-line bağlanan danışmanlara ihtiyacımız yoktur. 'Millet teknoloji görsün' diyen Kılıçdaroğlu, inanıyorum ki gününü sandıkta görecektir. Biz bize yeteriz, bu milletin evlatları da her başarıya ulaşacak kalite, kalibre ve kabiliyettedir. CHP yönetiminin sırt döndüğü, yok saydığı, aziz anılarını rafa kaldırdığı, emanetlerini çiğnediği, adını bile unutulmuşluğa terk ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki; 'Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir'. Tarihin kaydetmediğini Kılıçdaroğlu kazanmak için çırpınmaktadır. Karanlıkta kaybettiği değerlerini loş ışıklar altında aramaktadır. CHP yönetimi dersini tarihten değil, tarihimize kara çalan yeminli Türk ve İslam düşmanlarından almıştır. Bu itibarla CHP hastadır, bu hastalığın adı da işbirlikçiliktir."

- "Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz"

İnsan onurunun her şeyin önünde ve üstünde olduğunu vurgulayan Bahçeli, kadın ve çocuklara zulüm yapanların, taciz ve tecavüz edenlerin hem şerefsiz hem de günahkar olduğunu belirtti.

Küçücük yaştaki evlatların istismarına göz yumulmasının, böylesi bir vebale sessiz kalınmasının söz konusu olmadığının altını çizen Bahçeli, şunları ifade etti:

"Bugünlerde sıcak gündemin en üst başlığı 6 yaşındayken tecavüze uğrayan bir mazlumun dramıdır. Gerçi aklımızın almadığı bu iğrençliğe akıl yürütmek de beyhudedir. CHP’nin bu istismarı siyaset malzemesi haline getirmesi meselenin bir diğer ayıplı ve ahlaksız yönüdür. Konu yargıdadır. Failleri gözaltına alınmıştır. Hiç kimsenin böylesi bir insanlık dışı muameleye onay vermesi düşünülemeyecektir. Suçlular kuşkusuz en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleriyle Adalet Bakanlığının kapısına dayanması, bu ağır sorunu gerçek manasından soyutlayıp siyasi hesaplaşma noktasına taşıması başlı başına sorumsuzluktur. İstismara uğrayan kardeşimizi CHP yönetimi ve zillet partileri aleni bir şekilde kullanmaya kalkışmış, malumu olduğumuz yürek yaralayıcı vahşeti mütedeyyin ve muhafazakar insanlarımızı suçlamak için bir araca dönüştürmüştür. Hiç kimse bir sapıklıktan hareket ederek dinimizi sorgulayamaz. Hiç kimse bir insanlık suçunu basamak yaparak inancımızı ve inanan insanlarımızı zan ve töhmet altında bırakamaz. Böylesi bir çirkinliğe kimsenin de hakkı olamaz. Yargı sonucunu sabırla beklemek zorundayız."

CHP yönetiminin adalet ve hukukla ilgili derin bir sorunu olduğunu ifade eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu ve zillet ortakları ağız birliği etmişçesine Türkiye’de hukukun olmadığından bahsetmektir. 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyen aymazlara peş peşe sufle verenler dış kaynaklıdır, fitne cephesinde buluşan kötülerdir. Türkiye'de istibdat olsaydı, Kılıçdaroğlu ve şürekası devlete ve millete her defasında meydan okuyabilir miydi? Zillet ittifakı elini kolunu sallayarak bozgunculuk yapabilir miydi? İstibdadın olduğu yerde demokrasi olur muydu? Bu kadar ihanet ve husumet ortalıkta cirit atabilir miydi?" diye konuştu.

- "İmamoğlu’nu parlatma arayışı ve amacının cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili"

Bahçeli, altılı masaya yönelik de şöyle konuştu:

"Bu yıl içinde 8 defa toplandınız ancak henüz cumhurbaşkanı adayını belirleyemediniz. Milletimiz bu orta oyunundan artık bıkmış ve usanmıştır. Madem Saraçhane’de cumhurbaşkanı adayınızı açıklayamadınız, o halde bu ay sonunda yapacağınız toplantıda gecikmiş bu ilanı yapınız. Eğer korkacağınız, saklayacağınız, sıkılacağınız, utanacağınız bir ilişkiniz yoksa 'Cumhurbaşkanı adayımız budur' deyiniz. Kılıçdaroğlu’nu katakulliye getirip, İmamoğlu’nu parlatma arayışı ve amacının cumhurbaşkanı adaylığı meselesiyle ilgili olduğu kesindir."

"Maskeler patır patır düşmüştür. Zillet ittifakının ipliği pazara çıkmıştır." diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Birbirine operasyon çeken partilere Türkiye emanet edilir mi? Birbirine yan bakan, omuz atan, geriye düşürmeye çalışan sancılı bir ittifakın adalet ve hukuk sözlerine kanan ve aldanan çıkar mı? Kılıçdaroğlu telaş ve korkuya kapılarak, milli iradeyi yeniden inşa edeceklerini söylemiş. Sayın Kılıçdaroğlu bunu nasıl yapacaksın? Milli iradeyi yeniden inşa etmenin ne manaya geldiğinden haberdar mısın? Adaysan çık söyle, mert ol, cesur ol, korkma, kaçma, saklanma. Kendine güveniyorsan yapacağın öncelikli iş altılı masayı dağıtmak, bağımsızlığını tescillemek, sonra da cumhurbaşkanı adaylığını açıklamaktır. Yani başında seni kafese koymayı planlayanlara, ayağını kaydırmak için uygun ortam peşinde koşanlara dikkat etmezsen, dost gördüklerinin yakında postuna samanı doldurması mukadderdir."

Cumhurbaşkanı adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yineleyen Bahçeli, "Algı oyunlarına teşebbüs edenlerin hevesleri kursağında kalacaktır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde muazzam bir demokrasi zaferiyle Türk ve Türkiye Yüzyılının temellerini atacaktır. Buna hiçbir mihrak engel olamayacaktır. CHP'den bir yol olmaz. İP’ten bir sonuç çıkmaz. HDP’den, 'devası derdine yetmeyen selamsızdan', geleceksiz 'serok Ahmet’ten, bunlara destek olan marjinal partilerden Türkiye’ye en küçük hayır gelmez, gelemez." dedi.

Şeyh Edebali’nin damadı Dursun Fakih’in "Koyunu yemek için tilkiyle plan yapanlardır. Kurtla birlikte öldürenlerdir. Çobanla birlikte yiyenlerdir. Sahibiyle birlikte yas tutanlardır. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi davrananlardır." sözünü hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zillet ittifakı yanlışın ve yıkımın yanındadır. Zillet ittifakı yalanın ve yağmanın tarafındadır. Zillet ittifakı küresel emperyalizmin ileri karakolu ve Türkiye’nin karşı siperidir. Biz, Türkiye’nin, Türk milletinin, Türk vatanının tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde üretenin yanındayız. Caniye, eşkıyaya, bölücüye, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerine sonuna kadar karşıyız. Biz hakkın, halkın, hakikatin tarafıyız. Biz şehidin, gazinin, ciğeri yanmış anaların, dul gelinlerin, yetim yavruların tarafıyız. Biz, bağımsızlığı can pahasına koruyacak tarafız. Biz Milliyetçi Hareket Partisiyiz. Çağrımız büyük Türkiye’yedir, Türk ve Türkiye Yüzyılınadır, tam bağımsız 'Lider Ülke Türkiye’de' kucaklaşmayadır."

Bahçeli, vatandaşların yeni yılını da tebrik ettiği konuşmasını, "Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da seyir halinde olan bir polis servis aracına bölücü teröristler tarafından yapılan bombalı saldırıyı lanetliyor, yaralı polislerimize şifalar temenni ediyorum. Biliniz ki terörün kökü kazınacak, teröristler yok edilecektir. 2023’te terörü sıfırlamış bir Türkiye, huzur ülkesi olacaktır." şeklinde sonlandırdı.

- Notlar

Miting öncesinde Bahçeli, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mersin gişelerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılandı.

Mitinge, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP genel merkez yöneticileri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları, belediye başkanları ile çeşitli kentlerden çok sayıda partili katıldı.

Bahçeli, konuşmasının ardından alandakilere karanfiller verdi.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Bahçeli’ye, 1992 yılında Mersin’de parti içinde düzenlenen bir programdaki konuşması sırasında çekilen fotoğrafını ve ifadelerinin yer aldığı tabloyu hediye etti.

(Bitti)

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