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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli" düzenlendi

AA

Mersin Üniversitesinde "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli" düzenlendi

MERSİN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) işbirliğiyle Türkiye'nin yürüttüğü yerli ve milli projeler konusunda gençlerin bilgilendirilmesi amacıyla 7 ilde düzenlenmesi planlanan Milli Teknoloji Hamlesi Panelleri'nin üçüncüsü, Mersin Üniversitesinde (MEÜ) gerçekleştirildi.

MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Altan, MEÜ Uğur Oral Konferans Salonu'ndaki panelde, etkinliği üniversitelerinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Teknolojide ileride olmanın aynı zamanda bağımsız ve özgün bir ülke olma anlamına geldiğini dile getiren Altan, Türkiye'deki milli teknoloji hamlesinin de oldukça önemli olduğunu vurguladı.

- "Togg önemli ve özgün çalışma"

Türkiye'nin teknoloji alanında kısa sürede önemli işlere imza attığını aktaran Altan, şöyle devam etti:

"Bilim ve teknolojinin 3 ayağı var. Bir tanesi yerli olmaktır. Togg'u yaptık. Togg yeni bir projedir. Bunun yüzde kaçının yerli olup olmasından ziyade bunun tamamen patenti bize ait. Bu Togg'un yerli olmasını engelleyen bir durum değil. İkincisi milli olması. Yapılan teknolojinin bir ulusa ait olması yani milli proje olması. Üçüncüsü de özgün olmasıdır. Togg'u beğenmemin nedeni özgün olmasıdır. Son model teknolojiyle otomobil ürettik. Dünyanın daha yeni başladığı elektrik teknolojisine sahip olan otomobil ürettik. Dolayısıyla dünyanın daha yeni başlattığı işe biz de yeni başlamış olduk. Aynı zamanda başladığımız için rekabet gücümüz büyük oranda artmış durumda. O nedenle Togg önemli ve özgün çalışma."

MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Buğra Sarı da panellerin Türkiye'nin teknolojik yetkinliğinin geliştirilme amacı taşıdığını kaydetti.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemine değinen Sarı, "Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında Türkiye'nin ithal ettiği 919 kritik ürünün ülkemizde milli imkanlarla üretilmesi planlanıyor. Bu ürünlerin yerli olarak üretilmesi 50 milyar dolar ithalatın önüne geçmiş olacak. Bu kapsamda Milli Teknoloji Hamlesi önemli bir hamle olarak karşımıza çıkıyor." diye konuştu.

- "Milli Teknoloji Hamlesi Paneli"

Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Buğra Sarı moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erman Akıllı Milli Teknoloji Hamlesi'nde dijitalleşme alanını, MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Azime Telli enerji alanını, MEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş da savunma sanayi alanındaki gelişmeleri katılımcılara aktardı.

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