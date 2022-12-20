Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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MERSİN (AA) - Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın ve gümüş 16 sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla uğraşan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda zanlılara yönelik teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, U.T. ve V.T'yi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde altın ve gümüş 16 sikke, 2 gram kırmızı cıva, 2 dedektör cihazı, 2 kazma, 2 dedektör kontrol paneli, powerbank, kulaklık ve yılan kamera ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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