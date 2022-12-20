Mersin'de 69,5 litre sahte içki ile 12 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yılbaşı öncesi denetimlerde 69,5 litre sahte içki ile 12 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içkiye yönelik denetimler sürdürüldü.

Polisin 18 adrese düzenlediği operasyonlarda, 80 şişede 69,5 litre sahte içki ile 12 litre kaçak etil alkol bulundu.

Adreslerdeki 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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