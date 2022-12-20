Tarsus'taki Melik Tahir Camisi'nde restorasyona başlandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde 1873'te inşa edilen Melik Tahir Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Adana Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 2020'deki raporunda iş ve dış duvarları ile sütunlarında çatlaklar tespit edilmesi nedeniyle ibadete ara verilen Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki caminin yenilenmesi için hazırlıklar tamamlandı.

Hazırlığın ardından, halk arasında "Küçük Minare" olarak da bilinen camide, Vakıflar Bölge Müdürlüğü kontrolündeki yüklenici firma tarafından restorasyona başlandı.

İlçede 1873'te inşa edilen camideki çalışmaların 2024'te tamamlanması hedefleniyor.

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