Çamlıyayla'da motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde jandarma ekipleri, motosiklet ve bisiklet sürücülerine reflektif yelek hediye etti.

Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Reflektif Yelek Giy Görünür Ol" kampanyası kapsamında çalışma yaptı.

Motosiklet ve bisiklet sürücülerine koruyucu ekipman kullanımının önemini anlatan ekipler, akşam saatlerinde reflektif yelek giymenin zorunlu olduğu uyarısında bulundu.

Ekipler, bilgilendirmenin ardından sürücülere reflektif yelek dağıttı.

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