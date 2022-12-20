Mersin'de meslek lisesinde "Şehitler Kütüphanesi" oluşturuldu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesindeki Nihal Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaptırılan "Şehitler Kütüphanesi" törenle açıldı.

Valiliğin himayesinde, emekli albay Atilla Güler ve bazı kurumların katkılarıyla hazırlanan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, açılışta, kütüphanenin şehitlere atfedilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Gençlerimizi okumaya, öğrenmeye, kendilerini her daim geliştirmeye sevk etme gayreti içerisindeyiz. Devlet, millet olarak onların okullara gitmesini, okumasını, kendilerini geliştirme anlamında kütüphanelerde zaman geçirmelerini çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Bayram Danacı'nın dua okumasının ardından kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kütüphaneyi gezen Pehlivan, öğrencilerle sohbet etti.

Etkinliğe, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Güler, şehit aileleri ve gaziler de katıldı.

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