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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan, Sümerelog Çığ'a ziyaret

AA

Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan, Sümerelog Çığ'a ziyaret

MERSİN (AA) - Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sümerelog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyarette bulundu.

Mezitli Belediyesinin açıklamasına göre, Tarhan, evinde ziyaret ettiği Çığ'ın, Orta Asya Türklerinin yeni yıl geleneği olan Nardugan Bayramı'nı kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Neşet Tarhan, Sümerolog Çığ'ın bilgileriyle insanları geliştiren iyi bir öğretmen olduğunu ve herkese umut aşıladığını belirtti.

Muazzez İlmiye Çığ da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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