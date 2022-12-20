Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, muaythai sporcularını ödüllendirdi

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MERSİN (AA) - Silifke Belediye Başkanı Başkanı Sadık Altunok, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda dereceye giren sporculara hediye verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 23-27 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Silifke Belediye Spor Kulübünün muaythai takımı, Altunok'u ziyaret etti.

Altunok, tebrik ettiği sporculara hediye takdim etti.

Kulüp Başkanı Gürhan Dölek de desteğinden dolayı Altunok'a teşekkür etti.

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