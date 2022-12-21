Mersin 8. Narenciye Festivali'nin kapanış toplantısı yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'de, bu yıl 8. kez düzenlenen Narenciye Festivali'nin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, festivalin paydaş kurumların destekleriyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Festivale destek verenlere ve katılımcılara teşekkür eden Pehlivan, şöyle konuştu:

"Mükerrer katılımlarla beraber 300 binin üzerinde bir katılım. Bu şekilde güzel bir tablo oluştu. Bu bir yolculuktur, her geçen sene üzerine katmak suretiyle yenilikler kazandırarak kapsamı genişletip daha iyi noktalara gitmek. Bu kadar sürede bunu yaptıysak önümüzdeki yıl çok daha kapsamlı, uluslararası boyutunun biraz daha öne çıktığı, yetiştiremediğimiz noktaları tamamlayıp biraz daha ses getirecek bir boyut kazandırabileceğimizi düşünüyorum. Bir kez daha Mersin'in narenciyenin başkenti oluşunu ilan etmiş olduk."

Narenciye Festivali İcra Komitesi Başkanı Abdullah Özdemir de festivali başarılı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşadıkları ifade etti.

Festivalle kentte birlik ve beraberlik havasını pekiştirdiklerini aktaran Özdemir, "Süslemelerde kullanılan meyveleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi vatandaşlarımıza dağıttık. Bu yıl toplam gelirimiz 5 milyon 312 bin 379 lira, giderimiz 4 milyon 726 bin 52 lira. 2023 festivaline devreden bakiye de 586 bin 327 lira." diye konuştu.

Özdemir, festivale haberleriyle destek veren gazetecilere de teşekkür etti.



Mersin'de 11-13 Kasım'da düzenlenen festival kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, limon, mandalina, portakal ve greyfurt ile süslenmiş figürler sahil bandında sergilenmişti.



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