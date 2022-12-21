Mersin'de bir kamyonda 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde durdurulan bir kamyonda 14 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tarsus ilçesinde kaçak akaryakıt ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmada durdurulan bir kamyonda, kaçak akaryakıt karıştırılan 14 bin litre akaryakıt ele geçirildi.

Kamyondaki A.T.K, Y.M. ve M.A. hakkında yasal işlem başlatıldı.​​​​​​​

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