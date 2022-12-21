Silifke'de tarihi evde restorasyon çalışması başlatıldı

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi Sami Göksu evinde restorasyon çalışması yapılıyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Camikebir Mahallesi'nde bulunan tarihi evdeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İmkanları dahilinde ilçedeki tarihi binaları restore edeceklerini belirten Altunok, "Restorasyon çalışmasının ardından bu binayı yeniden halkımıza ve kentimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak belediye olarak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.