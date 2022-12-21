Silifke'de tarihi evde restorasyon çalışması başlatıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Silifke ilçesinde, mülkiyeti belediyeye ait olan tarihi Sami Göksu evinde restorasyon çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Sadık Altunok, Camikebir Mahallesi'nde bulunan tarihi evdeki restorasyon çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

İmkanları dahilinde ilçedeki tarihi binaları restore edeceklerini belirten Altunok, "Restorasyon çalışmasının ardından bu binayı yeniden halkımıza ve kentimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Tarihimize ışık tutan bu yapılara sahip çıkmak belediye olarak bizim görevimizdir." ifadesini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.