Tarsus'ta etiketsiz sucuk satan iş yerine ceza kesildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, etiketsiz 23 kilogram sucuk ele geçirilen iş yerine ceza uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta İşleri Müdürlüğü ekipleri, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönetim denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bir iş yerinde etiketi olmayan 23 kilogram sucuk bulundu.

Etiketsiz sucuklara imha edilmek üzere el koyan ekipler, ürünün satışını yapan iş yerine de ceza kesti.



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