Türk Kızılay'dan Mersin'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık yardımı

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MERSİN (AA) - Türk Kızılay, Mersin'in Toroslar ilçesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim yardımı yaptı.

Türk Kızılay Toroslar Şubesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle alınan kışlık giyim ve botlar ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Türk Kızılay Toroslar Şubesi önünde düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılay olarak minik yüreklere dokunmaya devam ettiklerini söyledi.

Farklı kurum ve hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve bot desteğinde bulunduklarını aktaran Saygılı, "Bugün 1000 öğrencimize okul okul gezerek hediyelerimizi dağıtıyor olacağız. Soğuk günlerde onlara dokunmuş olacağız. Kızılay'ın derdi kimse arkada kalmasın, her bir insanımızın yüreğine dokunmak. Tek gayemiz yüreklerde kandil yakmak. Biz ihtiyaç sahiplerinin kaşığına lokma, sofrasına katık olmaya çıkmış bir iyilik hareketiyiz. Medeniyet kodlarımızdan olduğumuz öğreti bize 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturuyla yolda yürüyen iyilik hareketiyiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık giyim yardımları dağıtıldı.

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