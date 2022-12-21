Mersin'de bir kişiyi sopayla darbedip, silahla yaralayan 2 zanlıdan biri tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir kişiyi sopayla darbedip, silahla yaraladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kişinin farklı günlerde silahla yaralandığı ve sopayla darbedildiği anların kaydedildiği iki görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştiren kişilerin Y.T. ve kardeşi Y.E.T. olduğunu belirleyerek, bu kişileri düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.T. tutuklandı, Y.E.T. ise "ev hapsi" tedbiriyle serbest bırakıldı.