Mersin'de tantuni ustaları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'deki tantuni ustaları, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen tantuni ustaları, "çevre ve yaşam", "haber" ile spor kategorilerindeki fotoğrafları değerlendirdi.

Tantuni ustası Cemal Gültekin, haber kategorisinde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu", çevre ve yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Masumiyet", sporda ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" fotoğrafını seçti.

Ersin Polat da haberde Ayman Yaqoob'un "Ateş topu", çevre ve yaşamda Pankaj Nangia'nın "Yeni yıl neler getirecek?", sporda ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Messi'nin peşinde" fotoğrafına oy verdi.

Tantuni ustası Sinan Yıldız, haberde Murat Şengül'ün "Yolumuz bir", çevre ve yaşamda ise Şebnem Coşkun'un "Gün ışığı ağları", sporda ise Mustafa Ünal Uysal'ın "Mersin'de Triatlon heyecanı" fotoğrafını seçti.

Hayrettin Öncü de haberde Valeria Ferraro'nun "Hayata tutunanlar", sporda Daria Isaeva'nın "Havalı duruş" çevre ve yaşamda ise Ömer Yasin Ergin'in "Renkli kişilik Aziz Amca" adlı fotoğrafına oy verdi.

Tantuni ustaları, oylamaya katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



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