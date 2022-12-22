Mersin Valisi Pehlivan'dan Olgunlaşma Enstitüsüne ziyaret

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MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesindeki Mersin Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, geleneksel el sanatları ve gastronomi alanlarında araştırma yapan enstitüye ziyarette bulundu.

Müdür Mehmet Göçer'den çalışmalar hakkında bilgi alan Pehlivan, atölyeleri gezdi, usta öğreticilerle sohbet etti.

Pehlivan, üretilen eserlerin sergilendiği müzeyi de inceledi.

Ziyarette Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yer aldı.

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