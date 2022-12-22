Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Özdemir'den atıl tarım arazilerine ekim yapılması önerisi:

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MERSİN (AA) - Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, sektörün üretim kapasitesini artırmak için nadasa bırakılan ve kullanılmayan alanlara bakliyat ekimi yapılması önerisinde bulundu.

Konseyin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir restoranda gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, bakliyat sektörünün sorunlarını masaya yatırarak çözüme kavuşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Sektörün başlıca sorunlarının ekim alanlarının daralmasından kaynaklandığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Her platformda dilimiz döndükçe bunu vurgulamamız lazım. Ne kadar çok alana bakliyat ektirebilirsek, o kadar çok üretimimiz artar. Türkiye'de işlenen 235 milyon dekar tarım arazisi var. Nadas alanı 31 milyon dekar, atıl olarak kullanılmayanı da 20 milyon dekar. 51 milyon dekar alan kullanılmıyor. Bu kullanılmayan alanlar için en uygun bitki de bakliyat olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanları bakliyatla kullandıralım. Buralarda bakliyat ekimini yaygınlaştıralım."

Özdemir, bazı bakliyat çeşitlerinde Türkiye'nin dünyada "anavatan" konumunda bulunduğunu, bunun yüklediği sorumlulukla üretimde atağa geçmeyi hedeflediklerini kaydetti.





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