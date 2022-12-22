Mersin'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, çalıştığı sitedeki 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla havuz görevlisi tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir sitede çalışan havuz görevlisi A.G'nin, 5 erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Söz konusu çocukların ifadelerine başvurulması ve aileleriyle görüşülmesinin ardından şüpheli A.G. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.G, nöbetçi hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" suçlamasından tutuklandı.

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