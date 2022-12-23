Mersin'de "rekor" miktarda kokain ele geçirilmesiyle ilgili şirket sahibi ve oğluna hapis

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MERSİN (AA) - Ekvador'dan Mersin Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerlerde ele geçirilen ve "rekor miktarda yakalama" olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilogram kokainle ilgili davada tutuklu yargılanan şirket sahibi 30 yıl, oğlu ise 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar muz ithalatını yapan şirketin sahibi N.Ş. ve oğlu B.Ş. ile tutuksuz oğlu H.İ.Ş, firma temsilcisi M.S. ile çalışanlar R.S. ve E.Ş. katıldı. Avukatlar da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, sanıklar hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası verilmesi görüşünü sundu.

Sanıklar, mütalaaya karşı savunmalarında haklarındaki suçlamaları reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, şirket sahibi N.Ş'yi 30 yıl hapis ve 375 bin lira adli para cezası, oğlu B.Ş'yi de 27 yıl 6 ay hapis ve 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı. İki sanığın tutukluluğunun devamına da karar veren heyet, tutuksuz 4 sanığın ise beraatine hükmetti.

- Kayıtlara rekor miktarda yakalama olarak geçmişti

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerinin, İl Emniyet Müdürlüğü desteğiyle 16 Haziran 2021'de düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan gönderilen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynerde 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 6 sanık hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Mersin Limanı'nda 1 ton 300 kilogram kokain bulunmasıyla, ülke tarihinde en yüksek miktarda kokain ele geçirilmesi operasyonuna imza atıldığını duyurmuştu. Ticaret Bakanlığı da olayın "ülke tarihinin tek seferde en yüksek miktarlı kokain ele geçirilmesi" olarak kayıtlara geçtiğini bildirmişti.

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