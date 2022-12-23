Mersin'in "simge ağacı"na zarar verilmesine ilişkin davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı

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MERSİN (AA) - Mersin sahilinin simgesi kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verilmesini ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve belediye çalışanı Yusuf S. ile avukatları katıldı.

Salim Serdar G, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olaydan önce odasına gelen Oğuzhan Ç. ile sahipsiz hayvanlar için mama talebini, Yusuf S. ile de fazla mesai isteğini konuştuğunu iddia eden Salim Serdar G, "Sanıklara meydandaki ağaca ilaç verilmesi yönünde herhangi bir talimatım olmadı. Ağaç benim sorumluluk alanımda değil." dedi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, ağaca matkapla açılan 9 delikten asit benzeri sıvı enjekte edildiğini, olayın ardından ağaçta kuruma meydana geldiğini belirtti.

Mütalaasında, olay öncesi 2 sanığın Salim Serdar G'nin odasına girdiğini, sanıklar arasında telefon görüşmelerine dair HTS kayıtlarının bulunduğunu anlatan savcı, daire başkanı Serdar G'nin azmettirmesiyle Oğuzhan Ç. ve Yusuf S'nin ağaca zarar verdiğini kaydetti.

Savcı, söz konusu mütalaasında 3 sanığın "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan cezalandırılması gerektiğini yönünde görüş sundu.

Sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.

Avukatları da dinleyen hakim, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

- Olayın geçmişi

Valiliğin, sahilin yaklaşık 50 yıllık simge ağacında görülen kurumanın incelenmesi talimatı üzerine 12 Temmuz'da çalışma başlatan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ağacın gövdesine matkapla açılan 9 deliğe yabancı madde enjekte edildiğini belirlemişti.

Olayla ilgili 19 Temmuz'da gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G, CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. ve araç sürücüsü Yusuf S, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, başsavcılığın Salim Serdar G. ve Oğuzhan Ç'nin salıverilmesine yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Tutuksuz 3 sanık hakkında "nitelikli kamu malına zarar verme" suçundan 4'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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