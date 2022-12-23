Öğrenciler okudukları romanların kahramanlarını kostümlerle tanıttı

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MERSİN (AA) - SERKAN AVCI - Mersin'de, Türk ve dünya klasiklerinin de aralarında bulunduğu kitapları okuyan lise öğrencileri, kostümler giyerek eserlerin kahramanlarını tanıttı.

Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi'nde, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının arttırılması ve dünyaca ünlü eserlerin tanıtılması amacıyla "Roman Kahramanları Anlatıyor Projesi" uygulamaya koyuldu.

Projeye gönüllü olarak katılan öğrenciler, Türk ve dünya klasiklerinin de araladığını bulunduğu romanları okudu. Tanıtacakları kahramanları seçen öğrenciler, hem teneffüslerde hem de kitap okuma saatlerinde rollerine çalıştı.

Yaklaşık 2 ay süren hazırlık sürecinin ardından okulda gösteri düzenlendi.

Makyaj ve kostümlerle roman kahramanlarının kılığına giren 70 öğrenci, 49 eserdeki karakterleri tanıttı.

Öğrencilerin, karakterlerin eserlerdeki rolleriyle ilgili bilgiler de paylaştığı gösteri ilgiliyle izlendi.

- "İlgi çok iyiydi, pür dikkat izlediler"

Okul müdürü Fatma Gök, AA muhabirine, sosyal etkinliklerde başarılı bir okul olduklarını söyledi.

Çocukların geleceğe daha öz güvenli bireyler olarak yetişmeleri adına etkinlikler düzenlediklerini anlatan Gök, nitelikli ve kaliteli kitap okumanın önemini çok iyi bilen, bununla ilgili çeşitli aktiviteler yapan bir okul olduklarını belirtti.

Gök, öğrencilerin çok beğendiği "Roman Kahramanları Anlatıyor Projesi"ne imza attıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Roman kahramanlarını canlandırmayı, çocukların okuma alışkanlığını daha da arttırmak, kitaplara olan sevgisi ve düşkünlüğünü geliştirme hedefi üzerinden organize ettik. Roman kahramanlarının görsel olarak okulda boy göstermesi çocukların çok dikkatini çekti. İlgi çok iyiydi, pür dikkat izlediler. Uzun süren bir etkinlik olmasına rağmen her birini keyifle takip ettiler. Kostümlü gördükleri öğrencilerden sürekli kitaplar ve kahramanlar hakkında bilgi almaya çalıştılar. Çocukların gözlerinde gördüğüm ışıktan çok memnunum. Çocukların verdiği tepkiler, hedefimize çok iyi bir adım attığımızı gösterdi."

Projenin ilk ayağını tamamladıklarını aktaran Gök, okulun ikinci döneminde yazarları ve şairleri öğrencilerle buluşturmayı planladıklarını söyledi.

Gök, okuldaki tüm öğrencilerin hikaye ve canlandırmaların içinde yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Proje koordinatörü Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sultan Uğurlu da öğrencilerin proje sayesinde eğlenerek kitap okuma alışkanlıklarını arttığını aktardı.

Gösterinin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünün altını çizen Uğurlu, şu ifadeleri kullandı:

"Etkinlikte 'Hocam ben neden yoktum, niye bize de görev vermediniz' diyen öğrenciler oldu. Gönüllü olan öğrenciler katıldı. Bu kadar güzel bir etkinlik olacağını tahmin edemediler. Amacımız okumayı sevdirmek, daha fazla kitap okutabilmekti. Bir de renkli olsun, o karakterler kitap sayfalarında kalmasın, aramızda yürüsün istedik. Etki de yarattı. Seyreden çocukların hiçbirine 'susun' dememiz gerekmedi. Bundan çok etkilendim. Hepsi çok sevdi, keyifle izlediler."

- "Kitap okumanın önemini bir kez daha anladım"

İngiliz yazar Joanne Kathleen Rowling'in, fantastik roman serisi Harry Potter'daki "Bellatrix Lestrange" adlı karakteri canlandıran öğrencilerden Dilara Gülşah Kahvecioğlu, "Kitap okumanın önemini bir kez daha anladım. Arkadaşlarımla sosyalleşmek çok güzeldi. Okulda farklı kıyafetlerle ortamı şenlendirmek keyifliydi." dedi.

Aynı serideki "Rubeus Hagrid"i tanıtan Ali Duran Çetin, "Hagrid çok sevecen bir karakter. Tekrardan 8 filmi de aynı anda izleyip, 8 kitabını da okumak istiyorsunuz. Çok komik bir gösteri oldu. Birkaç kişi bakıp tanımaya çalıştı. Karakterimin kim olduğunu söylemedim. Tanıdıklarında da Hagrid'i gerçekten canlandırabildiğimi düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna eserindeki Alman asıllı bir kadın olan "Maria Puder"i anlatan Elif Ayşe Cerit, projede yer almanın çok keyifli olduğunu anlattı.

İrem Memiş, çok beğenerek okuduğu Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu eserindeki "Feride" karakterini tanıtmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Romandaki diğer kahraman "Kamuran"ı tanıtan Cafer Ay, arkadaşlarından övgüler aldığını anlattı.

Gösteride, Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı roman serisindeki "Hafize Ana" karakterini kostümüyle tanıtan Şeyma Ece Eren, şunları aktardı:

"Projemizin amacı, kitapları unutturmamak ve okuma alışkanlığını kazandırmaktı. Merak uyandıran bir gösteriydi. Karakteri görünce merak ediyorsun, haliyle okumak ihtiyacı duyuyorsun. Hedefimize ulaştık."

Chloe Castleden'e ait "Bonnie and Clyde" adlı romandaki karakterlerini anlatan Selin Yıldırım ve Elif Hacıoğlu, heyecanla okudukları eserin kahramanlarını tanıttıkları gösteriden keyif aldıklarını dile getirdi.

Çizgi roman serisi "Black Widow"un "Natasha Romanoff" isimli karakterini canlandıran Zeynep Akkan, Yaşar Kemal'in imzasını taşıyan romandaki "İnce Memed"i anlatan Efe Ali Erciyes de karakterleri kostümlerle tanıtmanın heyecanını yaşadıklarını kaydetti.

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