Mersin'de 95 litre sahte içki ele geçirildi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, jandarmanın yılbaşı öncesi denetimlerinde 95 litre sahte içki ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üreten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 95 litre sahte içki ve 3 anason kiti ele geçirildi.

Gözaltındaki zanlıların işlemleri sürüyor.

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