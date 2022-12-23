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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA

Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Egemen T. idaresindeki 01 EGE 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrol çıktı.

Bariyerleri aşan otomobil, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Muazzez A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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