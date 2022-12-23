Mersin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Adana-Pozantı Otoyolu'nun Damlama mevkisinde Egemen T. idaresindeki 01 EGE 17 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrol çıktı.



Bariyerleri aşan otomobil, şarampole devrildi.



Kazada, sürücü ve otomobildeki Muazzez A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırdı.

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