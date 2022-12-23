Tarsus'ta motosikletin çarptığı çocuk öldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Yunus Emre Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarında, İ.E'nin kullandığı motosiklet, Suriye uyruklu A.E.H'e (6) çarptı.

Bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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