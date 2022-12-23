Mersin'de özel öğrenciler dikimini yaptıkları sebzeleri hasat etti

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesindeki meslek lisesinde eğitim gören özel öğrenciler, ekim ayında dikimini yaptıkları sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Erdemli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde tarım alanında eğitim gören 22 özel öğrenci, uygulamalı ders kapsamında öğretmenlerinin desteğiyle ekim ayında okulun bahçesine karnabahar, brokoli ve biber dikti.

Sebzelerin olgunlaşmasının ardından öğrenciler, emek vererek diktikleri sebzeleri hasat etti.

Okul müdürü Mehmet Tekin, gazetecilere, okullarında hafif zihinsel engellilerden oluşan 3 sınıfta 22 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencilere uygulamalı ders kapsamında sebze ve meyve yetiştiriciliğiyle ilgili uygulamalı derslere katıldığını belirten Tekin, "Öğrencilerimiz ekim ayında dikmiş oldukları karnabahar, brokoli ve biberleri hasat etmeye başladılar. Ayrıca ilçedeki çiçekçilerin ihtiyacını karşılayan kaktüs ve diğer süs bitkilerini üretmektedirler." diye konuştu.

Tekin, bu ürünlerin satışından elde edilen gelirle hem okula katkı sunduklarını hem de ihtiyaç sahibi öğrencilere destekte bulunulduğunu ifade etti.

Tarım dersi öğretmeni Merve Ergül de özel öğrencilerin toprakla uğraşmayı sevdiğini belirterek, "Öğrencilerimiz sebzelerin dikiminden bakımına ve hasadına kadar her süreçte dahil oldukları için öğrendiklerini unutmuyorlar ve çok mutlu oluyorlar." dedi.

Ergül, öğrencilerin süs bitkileri yetiştiriciliği yaptıklarını da kaydetti.

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