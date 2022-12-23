Mersin'de karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri yaşamını yitirdi

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çiftten biri hayatını kaybetti.

Kavaklı Mahallesi'nde yaşayan Erol ile Adile Ertaş çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Haber verilmesi üzerine adrese giden polis ekipleri, Ertaş çiftini evde hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri Erol Ertaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi, zehirlenen Adile Ertaş Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ertaş'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yoğun bakımda tedavisi süren Adile Ertaş'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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