Mersin'de, "100. Yıl Eşiğinde Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Mut" paneli

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MERSİN (AA) - Mersin Mut ilçesinde "100. Yıl Eşiğinde Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Mut" paneli düzenlendi.

Uluslararası Sanat, Kültür, Eğitim ve Müzecilik Derneği Başkanı Muhammet İnce, Mut Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen panelin açılışında, dernek olarak Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında çok sayıda etkinlik düzenleyeceklerini belirtti.

Mut ilçesinin kültürel zenginliklerini ortaya koymaya çalıştıklarını aktaran İnce, ilçenin güzelliklerini her yönüyle tanıtma hedefinde olduklarını söyledi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaybey Karoğlu modaratörlüğünde gerçekleştirilen "100. Yıl Eşiğinde Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Mut" panelinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Öztaş, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Atasoy, Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Filiz Demir, Eğitimci-Yazar Şerafettin Güç ilçenin tarihi önemine ilişkin bilgi verdi.

Panel sonunda Mut Kaymakamı Batuhan Bingöl, katılımcılara plaket verdi.



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