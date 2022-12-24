Mersin'de Ortodoks Kilisesi'nde Noel ayini yapıldı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Ortodoks Kilisesi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Ayini papaz İspir Coşkun Teymur yönetti.

Teymur, Hristiyan vatandaşlarla dua ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Ayinde, ilahiler ve İncil'den bölümler okuyan vatandaşlar mum yakıp dua etti.

Kilisedeki ayin sonunda katılımcılar, birbirlerinin Noel'ini kutladı.





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