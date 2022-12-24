"Anamur'da İz Bırakanları Anma Gecesi" düzenlendi

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MERSİN(AA) - Mersin'de Anamur Belediyesi tarafından "Anamur'da İz Bırakanları Anma Gecesi" organize edildi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, İlçe Müftülüğü personelinin Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında dua edildi.

Sinevizyon gösteriminin ardından halk ozanı Osman Öztunç sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konser için alanı dolduran müzikseverler şarkılara eşlik etti.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, buradaki konuşmasında, binlerce yıllık tarih sahnesinde var olmaya devam ettiklerini söyledi. Kılınç, "Tarihin hangi sayfasını çevirirseniz Türkiye'ye dair bir destan görürsünüz." dedi.























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