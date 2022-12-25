Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Pınarbaşı Mahallesi'nde Durmuş (85) ve eşi Fadime Ayhan'ın (84) yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını gören yan bahçede çalışan tarım işçileri, yaşlı çifti evden çıkardı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yaşlı çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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