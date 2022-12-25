Mersin'de yeni yıl pazarı kuruldu

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Yenişehir ilçesinde yeni yıl pazarı kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda kurulan pazarda, yılbaşı süsleri, yöresel ürünler, kitaplar ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Müzik dinletisinin sunulduğu pazarda, vatandaşlar stantları gezdi, noel ağacının önünde fotoğraf çektirdi.

Pazar, 31 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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