BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, Mersin'de konuştu:

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MERSİN (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, devletin ve vatandaşların yararına olan çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Keser, partisinin Mersin İl Başkanlığı'nda düzenlenen Akdeniz ve Mezitli ilçe kongrelerinde, kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Seçimlere Cumhur İttifakı ile gireceklerini anımsatan Keser, "Çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Kurumsal çalışmaları yapıp, iş bölümü ekiplerini tespit edip partimizi tam anlamıyla seçimlere hazır hale getireceğiz. Sonrasında da fiili çalışmalara başlayacağız. Buradaki teşkilatlarımız boş durmuyor, çok güzel çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

Keser, doğruya sahip çıkıp, yanlışın karşısında durduklarını, devletin ve vatandaşların yararına olan çalışmaları desteklediklerini aktardı.

Vatandaşlara kendilerini anlatmaya devam edeceklerini dile getiren Keser, "İnsanlarla bire bir iletişime geçeceğiz. Geçmişte oy vermediği için pişmanlık duyan insanların oy vermesini sağlayacağız. Allah izin verir, millet bizi iktidar yaparsa milletin menfaati için ne gerekliyse onu yaparız." dedi.

Keser, insanları hiçbir zaman ayırt etmediklerini ifade ederek, "Büyük Birlik Partisi olarak seviyeli tartışmalarla kendimizi anlatacağız. Bu koşturmalar, mücadeleler boşuna değil. Bizlerden sonra dinamik, bilgi birikimi olan yiğit gençler, Alperenler idareyi ele alır ve inşallah Türkiye'nin kurtuluşuna vesile oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa BBP İl Başkanı Murat Tuncer de katıldı.

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