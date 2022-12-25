Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer için mevlit okutuldu

MERSİN (AA) - Mersin'de 26 Eylül'de polisevine düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer için mevlit programı düzenlendi.
Merkez Toroslar ilçesi Akbelen Şehitliğinde gerçekleştirilen programda mevlit okundu, Gezer ve tüm şehitler için dua edildi.
Törene katılan Toroslar Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Yunus Emre Tugay, Medine Gezer'e, eşi şehit Sedat Gezer'in fotoğrafını hediye etti.
Tugay, şehidin kahramanca mücadele ederek teröre ve teröriste geçit vermediğini söyledi.
Terörü ve terörü destekleyen herkesi lanetlediklerini belirten Tugay, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar kahramanca mücadele ederken gazilik mertebesine ulaşan tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Ay yıldızlı al bayrağımız altında yaşamaktan gurur duyan ve günü geldiğinde de bayrağımız uğruna canını ortaya koymaktan çekinmeyen herkes bizim öz be öz kardeşimizdir."