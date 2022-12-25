HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Mersin'de konuştu:

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MERSİN (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Elhamdülillah 10 yıllık yürüyüşümüzde yalan söylemeden, iftira etmeden, başkalarını karalamadan, hatta eğer zorunlu değilse başka bir partinin ismini zikretmenden siyaset yapılabileceğini gösterdik." dedi.

Yapıcıoğlu, partisinin 10. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Akdeniz Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programda, hedeflere emin adımlarla yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Çalışmalarında sadece kendi siyasetleriyle ilgilendiklerini belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Elhamdülillah 10 yıllık yürüyüşümüzde yalan söylemeden, iftira etmeden, başkalarını karalamadan, hatta eğer zorunlu değilse başka partinin ismini zikretmeden siyaset yapılabileceğini gösterdik. Bence bu çok değerli bir şey. İnşallah bunu sürdüreceğiz. Bu siyaset tarzı, memleketin her tarafına yayılıncaya kadar bu doğrularımızda ısrarlı olacağız. Siyasetimizi bozmadan, ilkelerimizi ve duruşumuzu değiştirmeden, Allah'ın izniyle sıratı müstakimden sapmadan seçimlere hazırlık konusunda hepinizin biraz daha gayretini arttırmasını istiyorum."

Yapıcıoğlu, her fırsatta aile kurumunun önemine değindiklerini, bu anlamda TBMM'ye sunulan başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifindeki "evlilik birliğiyle" ilgili maddenin değerli olduğunu dile getirdi.

Ailelerin güçlendirilmesi için farklı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, "Aileyi ayakta tutmak, muhafaza ve teşvik etmek için 25 yıl evli kalan kadınlara emeklilik hakkı tanıyın. Onlara emekli maaşı yatırın. Dünyanın en zor işlerinden birisidir annelik." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, kentteki programları kapsamında, Akdeniz ilçesinde esnafı gezdi, Tarsus ilçesinde de partililerle bir araya geldi.

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