Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, olimpiyat hayaliyle raket sallıyor

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MERSİN (AA) - ALEYNA COŞKUN - Teniste bu sezon elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında 53. sıraya yerleşen 21 yaşındaki paralimpik milli sporcu Ahmet Kaplan, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için yeni başarılara odaklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 8 yaşındayken elektrik çarpması sonucu bacaklarını kaybeden Ahmet, 2 yıl önce başladığı tekerli sandalye tenisinde "quad" kategorisinde turnuvalara katıldı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca (TBESF) temmuzda Manisa'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Akıncılar Klasman Turnuvası'nda ikinci olan genç sporcu, Antalya'da 13-16 Kasım'da düzenlenen Uluslararası Aspendos Open Tenis Turnuvası'nda çiftlerde şampiyon oldu.

Aynı kentte 18-21 Kasım yapılan TBESF Open Turnuvası'nda da çiftlerde altın madalya kazanan Ahmet, 28 Kasım-1 Aralık'taki Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Antalya Open Turnuvası'ndan çiftlerde gümüş madalyayla döndü.

Paralimpik milli tenisçi, başarılı sezonun ardından dünya sıralamasında 76. sırada olduğu "quad" kategorisindeki yerini 53'e yükseltti. Hayali olan 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota alabilmek için ilk 16'da yer alması gereken Ahmet, hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.





- "Turnuvalar büyük tecrübe oldu"

Paralimpik milli tenisçi Ahmet Kaplan, AA muhabirine, 2022'nin kariyerinin dönüm noktası olduğunu söyledi.

Sezonun başarılı ve verimli geçtiğini belirten Ahmet, "Bu yıl beklediğimden de iyi geçti. Kamplar, katıldığım şampiyonalar ve turnuvalar benim için büyük tecrübe oldu, çok iyi puanlar topladım. Çiftlerde 2 kez şampiyonluk, bir kez ikincilik elde ettim." dedi.

Genç sporcu, sıralamasını yükseltmek için yeni başarılara odaklandığını ifade ederek, "Bir şeyleri başarmanın verdiği mutluluk farklı hissettiriyor. Şu an dünyada tekler sıralamasında güncel listeye göre 53 numarayım. Hedefim 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmek. Önümde yaklaşık 1,5 yıl var. Gelecek yıl en fazla puanı toplayıp ilk 16'ya yerleşerek 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na gitmeyi istiyorum. Önümüzdeki dönem benim için çok önemli." diye konuştu.





- Antrenör Kökver: "Olimpiyatlar için inanılmaz çaba sarf ediyor"

Antrenör Atilla Kökver, Ahmet'in başarılı ve yetenekli bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Başarılı geçen sezonun kendilerini Paris için umutlandırdığını vurgulayan Kökver, şunları kaydetti:

"Ahmet, kısa zamanda hedeflediğimizin yerin üzerine çıktı. İlk zamanlar zor dönemlerden geçti, umutsuzluğa kapıldı ama ondaki ışığı görüp moralini bozmamasını söylemiştim. Buralara kadar geldik. Ahmet bütün antrenörlerin çalışmak istediği bir sporcu. Antrenörünü zorlayan, antrenmanlarını hiç kaçırmayan ve daha yoğun tempoda çalışmak isteyen bir genç. En önemlisi, çok büyük hedef koyduğu olimpiyatlara katılabilmek için inanılmaz bir çaba sarf ediyor. Çok azimli ve istekli."

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