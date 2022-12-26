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Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası sona erdi

AA

Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası sona erdi

MERSİN (AA) - Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) tarafından düzenlenen Rosatom Mersin Bölge Satranç Turnuvası sona erdi.

Rosatom ve Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) iş birliğiyle düzenlenen turnuvaya 800 sporcu katıldı.

Turnuvada yaş kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.


- Sporcular ve aileleri Akkuyu NGS'yi gezdi

Final müsabakalarında mücadele eden bazı sporcular ile aileleri, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımına devam edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni (NGS) gezdi.

Santral sahasına giden sporcular ve ailelerine, uymaları gereken kurallar ve güvenlik tedbirleri hakkında bilgi verildi.

Daha sonra santralin inşaat sahasına düzenlenen turda, çocuklara ve ailelerine Akkuyu NGS tanıtıldı.

Yangın söndürme ekipmanlarını inceleyen çocuklar, burada senaryo gereği çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin tatbikatını da izleme şansı buldu.

Aileler ve çocuklar daha sonra santralin seyir terasından Akkuyu NGS'yi izledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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