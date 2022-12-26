Silifke'de asfalt çalışmaları devam ediyor

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MERSİN (AA) - Silifke Belediyesi ekiplerince Saray Mahallesi'ndeki yollara asfalt uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Saray Mahallesi'nin yollarına iş makineleriyle asfalt döküldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sadık Altunok, vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sağlamak için hizmetlere devam edeceklerini belirtti.



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