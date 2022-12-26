Mersin'de demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, pencerenin demir parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Tekbaş Mahallesi muhtarlık binasının pencere demirlerine sıkışan köpeği fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, demir parmaklıklardan birini keserek köpeği kurtardı.

Sıkıştığı yerden çıkarılan köpek bölgeden uzaklaştı.



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