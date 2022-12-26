Mersin'de belediyenin iş makinesini çalarak 3 araca zarar veren kişi tutuklandı

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MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde belediyeye ait iş makinesini çaldıktan sonra park halindeki 3 araca zarar veren zanlı tutuklandı.

Kargıpınarı Mahallesi'nde Erdemli Belediyesine ait bir iş makinesinin park halindeki araçlara zarar verdiğini gören çevredekiler durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, araçtaki M.D'yi gözaltına aldı.

Erdemli Belediyesine ait iş makinesinin çalındığını tespit eden jandarma, belediye yetkililerine haber verdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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